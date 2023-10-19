Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail gezisini savundu

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtiğimiz hafta yaptığı İsrail ziyaretini savundu ve Avrupa Birliği'ni Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusu koruma çabalarını "iki katına çıkarmaya" çağırdı.



Strazburg'da Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptığı konuşmada "Dün gece yeni ve anlamsız bir trajedi hepimizi şok etti" diyen von der Leyen "El Ehli hastanesinden gelen görüntüler dehşet ve üzüntü verici. Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz," ifadelerini kullandı.



Leyen "Tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı ve sorumlular hesap vermelidir. Bu trajik dönemde hepimiz sivilleri bu savaşın hiddetinden korumak için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız," dedi.



Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı ve İsrail'in yaptığı misillemelerle ilgili Avrupa Komisyonu Başkanının sözleri ve eylemleri eleştirilere neden olmuştu. Eleştirmenler uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve itidalli olunması gerektiğini vurgulamaksızın İsrail'e kararlı bir destek ifade ettiği için Leyen'i kınamışlardı.



Leyen'in İsrail'e yaptığı ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya geldiği ziyaret de bu eleştirileri arttırdı. Ertesi gün von der Leyen "İsrail'in Hamas teröristlerine karşı uluslararası insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde kendini savunma hakkını" destekleyen kısa bir açıklama yayınladı.



Kriz sırasındaki duruşunu savunan Leyen "İsrail ile dayanışma içinde olmak ve Filistinlilerin insani ihtiyaçları konusunda harekete geçmek arasında bir çelişki yoktur," dedi.



"AB fonları hiçbir zaman Hamas'a ya da herhangi bir terörist oluşuma gitmemiştir. Asla da gitmeyecek," diyen Von der Leyen milletvekillerine kalkınma fonlarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi



Leyen "Hamas'ın yaptıklarının Filistin halkının meşru talepleriyle hiçbir ilgisi yoktur," ifadelerini kullandı.



'Barış tek başına gelmeyecek'



Orta Doğu konulu oturumda, Leyen'e kıyasla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırısı konusunda daha eleştirel bir tutum benimseyen AB'nin dış politika şefi Josep Borrell de bir konuşma yaptı.



Borell, "Diğer tüm haklar gibi meşru müdafaa hakkının da sınırları vardır. Bu durumda, uluslararası hukuk ve özellikle de uluslararası insancıl hukuk tarafından belirlenen sınırlar söz konusudur. Bir trajediyi kınamak, başka bir trajediyi kınamamızı engellememelidir," ifadelerini kullandı.