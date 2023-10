Gazze'deki hastane saldırısının ardından birçok ülkede protestolar düzenlendi

Türkiye





Lübnan





İsrail'i kuzeyden vurmaya başlayan Lübnan Hizbullahı kimlerdir, hedefleri ne?

Hizbullah'ın Lübnan sınırından füze saldırısında İsrailli bir sivil öldü, üç kişi de yaralandı

Uzun zamandır bölgede istikrarın kalesi olarak görülen Ürdün, hastane saldırısı üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ülkeye yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Mısır

1970'lerin sonunda İsrail ile barış yapan ilk Arap ülkesi olan Mısır'da başkent Kahire'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarında dün gece protesto gösterisi düzenlendi.

Tunus

Ülkede göstericiler üst üste ikinci gün, Fransız Büyükelçiliği önünde toplanarak hastane saldırısına duydukları öfkeyi dile getirdi.

Fas

Ülkede İslamcı partiler ittifakı ve sol koalisyon tarafından düzenlenen mitingde iki kilometre boyunca uzanan kalabalıklar başkent Rabat'ta yürüdü.

Libya

Libya'da yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları sallayarak, Şehitler Meydanı'nda toplanmadan önce Trablus sokaklarında tur attı. Göstericiler Gazzelilere destek sloganları attı.

İran

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan protestocular Gazze'nin kurtuluşuna destek verdi.

Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı birçok ülkede büyük tepki topladı.İsrail ve Filistinli tarafların birbirini suçladığı olayda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde öfkesini İsrail'e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Fransa'ya yönlendiren kalabalık gruplar protesto eylemleri düzenleyerek Filistin halkına destek verdi. Gösterilerde İsrail'in saldırıları durdurması istendi.Yaşanan ağır can kaybı Türkiye'de devam eden öfkeli protesto gösterilerini beraberinde getirdi. Polis birçok yerde biber gazı ile müdahale ederek göstericileri dağıtmaya çalıştı.Binlerce protestocu gece boyunca başkent Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği'nin önü de dahil, birçok şehirde Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve İsrail'i kınayan sloganlar attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayla ilgili olarak "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir." ifadeleriyle paylaşım yaptı.İstanbul'daki gösterilerde protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Polis, İsrail Başkonsolosluğu'na havai fişek fırlatan ve konsolosluk yerleşkesine girmeye çalışan binlerce protestocuyu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. İstanbul Valiliği beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Adana'da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikasını protesto etmek için ABD'nin konsolosluğu önünde toplanan eylemcilere polis müdahale etti, iki polis yaralandı.Malatya'da da bir grup protestocu Kürecik Radar Üssü'nde güzenlediği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İsraillilerin Türkiye'ye seyahat etmemesi yönünde bir uyarı yayınladı. Konsey ayrıca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına da mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin önünde toplanan protestocular molotof kokteylleri ve taşlarla güvenlik güçleriyle çatıştı ve yakınındaki bir binayı ateşe verdi.Beyrut'taki Fransız büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi toplanarak Hizbullah bayrakları açtı ve elçiliğin ana girişine yığılan taşları güvenlik güçlerine fırlattı.Hizbullah, hastane saldırısını kınamak için 18 Ekim çarşamba gününü "düşmana karşı öfke günü" ilan etti ve Müslümanlardan ve Araplardan "öfkelerini göstermek üzere derhal meydanlara çıkmalarını" istedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan'a yönelik seyahat uyarısını "seyahat etmeyin" seviyesine yükseltirken, ABD hükümet personelinin aile üyelerinin gönüllü ve geçici olarak ülkeyi terk etmelerine izin verdi.Son günlerde kitlesel protestolara sahne olan ülkede dün gece, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bulunduğu başkent Amman'da geç saatlerde Filistin yanlısı protestocular İsrail Büyükelçiliğini basmaya çalıştı.Hamas lehine sloganlar atan göstericiler hükümetten elçiliği kapatmasını ve İsrail'le barış anlaşmasını iptal etmesini talep etti. Göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Yaklaşık 5 bin Ürdünlü Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında gösteri düzenledi. İsrail ile barış anlaşması olan Ürdün, İsrail'in "bu ciddi olayın sorumluluğunu taşıdığını" söylüyor.Bugün ise binlerce öğrenci Mısır üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak üzere bir araya geldi. Öğrenciler Kahire, İskenderiye ve diğer şehirlerdeki protestolarında "İsrail'e ölüm" ve "Ruhumuzla, kanımızla sana feda olsun El Aksa" sloganları attı.Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi "Mısır halkından sokağa çıkmasını istersem milyonlarcası sokağa çıkar" uyarısında bulunmuştu.Yetkililerin on yılı aşkın bir süredir muhalefeti baskı altında tuttuğu Mısır'da bu tür protestolara nadiren rastlanıyor.Filistinlilerle dayanışma sergileyen protestocular başkent Kahire'de İsrail bayrağı yaktıAmr Nabil/Copyright 2023The AP. All rights reservedAncak İsrail'in Gazze'nin 2,3 milyon sakinini Mısır'ın Sina Yarımadası'na itebileceği korkusu ve yükselen enflasyonun etkisiyle 2011 yılında ABD destekli eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanmasıyla devrildiği ülkede istikrarsız bir karışım yaratabileceği belirtiliyor.Fransa ve ABD'yi İsrail ile Hamas savaşında "Siyonistlerin müttefiki" olmakla suçlayan binlerce gösterici "Büyükelçinin görevden alınması bir görevdir" şeklinde sloganları attı.Göstericiler "Filistin'i halk özgürleştirecek" sloganları atıldı. Bazı protestocular da İsrail ve ABD bayraklarının üzerine basarak Washington'un İsrail'e verdiği desteği kınadı.Yüzlerce protestocu çarşamba günü erken saatlerde İngiliz ve Fransız büyükelçiliklerinin önünde toplandı."Fransa ve İngiltere'ye ölüm" diye bağıran protestocular, İran'ın başkentindeki Fransız Büyükelçiliği yerleşkesinin duvarlarına yumurta fırlattı.İran, hastaneye yönelik saldırıdan İsrail'in sorumlu tutulduğu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında üyesi ülkelerin İsrail'e petrol ambargosu ve "kapsamlı yaptırımlar" uygulaması çağrısında bulundu.