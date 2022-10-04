Samanyolu Haber /Politika / Yöneylem'in anketinde dikkat çeken sonuç /04 Ekim 2022 23:59

Yöneylem'in anketinde dikkat çeken sonuç

Yöneylem Araştırma uzmanlarınca yapılan yeni seçim anketinde AKP'nin CHP ile bir önceki aya göre arasındaki oy farkını açtığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Seçim tarihi yaklaştıkça yeni anketler de açıklanmaya devam ediyor.
Yöneylem Araştırma uzmanlarınca düzenlenen yeni seçim anketinde ise geçtiğimiz ay yapılan çalışmada bulunan sonuçlardan farklı rakamların elde edildiği aktarıldı.
diken.com.tr'de yer alan habere göre Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 31,1 olarak ölçüldü. CHP’yse yüzde 28,4 seviyesinde. Şirketin bir önceki anketinde CHP, AKP’nin önündeydi.

Genel seçime sekiz ay var. Erken seçim iddiasına karşın iktidar, seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Yöneylem Araştırma’nın 23 ile 28 Eylül arasında 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla düzenlediği ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle:

AKP yüzde 31,1
CHP yüzde 28,4
İYİ Parti yüzde 13,5
HDP yüzde 9,2
MHP yüzde 7,1
DEVA Partisi yüzde 2,4
Zafer Partisi yüzde 2,1
Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8
Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1
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