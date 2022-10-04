Yöneylem'in anketinde dikkat çeken sonuç

Seçim tarihi yaklaştıkça yeni anketler de açıklanmaya devam ediyor.Yöneylem Araştırma uzmanlarınca düzenlenen yeni seçim anketinde ise geçtiğimiz ay yapılan çalışmada bulunan sonuçlardan farklı rakamların elde edildiği aktarıldı.Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 31,1 olarak ölçüldü. CHP’yse yüzde 28,4 seviyesinde. Şirketin bir önceki anketinde CHP, AKP’nin önündeydi.Genel seçime sekiz ay var. Erken seçim iddiasına karşın iktidar, seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.Yöneylem Araştırma’nın 23 ile 28 Eylül arasında 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla düzenlediği ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle:AKP yüzde 31,1CHP yüzde 28,4İYİ Parti yüzde 13,5HDP yüzde 9,2MHP yüzde 7,1DEVA Partisi yüzde 2,4Zafer Partisi yüzde 2,1Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1