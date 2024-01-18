Samanyolu Haber /Gündem / Younes Belhanda Katar yolcusu /18 Ocak 2024 13:46

Younes Belhanda Katar yolcusu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda, Katar'ın yolunu tuttu. Faslı yıldız, Al-Shemal'a transfer oldu.

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Trendyol Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. Galatasaray ve Adana Demirspor formaları altında başarılı performanslara imza atan Faslı yıldız, sürpriz bir karara imza atarak Katar'ın yolunu tuttu.

Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda, Katar ekibi Al-Shamal'a transfer oldu. 33 yaşındaki Faslı yıldızın transferi bedelsiz olarak gerçekleşti. Bu sezon Adana Demirspor'da 20 resmi maçta forma giyen Younes Belhanda, 3 kez gol sevinci yaşarken, 4 de asiste imza attı.
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