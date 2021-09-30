Youtube aşı karşıtlığına savaş açtı: 133 bin video silindi, kanallar kapatıldı

Şirket, izin verilmeyen içeriklere örnek olarak grip aşısının kısırlığa neden olduğu yada kızamıktan koruyan MMR aşısının otizme yol açtığı yönündeki yanlış bilgileri gösterdi. YouTube çarşamba günü yaptığı açıklama ile dezenformasyon ve aşı karşıtlarına karşı bir dizi yeni önlem açıkladı.





Alphabet Inc'in (GOOGLE) sahibi olduğu çevrimiçi video şirketi ayrıca aşı konusunda dezenformasyon yaydığını iddia ettiği Joseph Mercola ve Robert F. Kennedy Jr gibi ünlü aşı karşıtlarının yanı sıra, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalını da kalıcı olarak kapattı.





Uzmanlar söz konusu kanalları, ülkede Covid-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tutuyordu.





YouTube’un global güven ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Matt Halprin ise YouTube’un insanların aşılarla ilgili kişisel deneyimlerini anlattığı, yaşadıkları yan etkilerden ve problemlerden söz eden videolara, bilimsel tartışmalara ve aşıların tarihi başarı veya başarısızlıklarına yer verileceğinin altını çizdi.





Aşı karşıtı 133 bin video kaldırıldı







Halprin, yeni politikası çerçevesinde aşı karşıtı 133 bin videonun kaldırıldığını bildirdi. Şirket aynı zamanda güvenilir kaynakların bilgilendirici videolarına daha çok yer vermek için çalıştıklarını duyurdu.





Temmuz ayında ABD Başkanı Joe Biden da sosyal medya şirketlerinin aşı karşıtı dezenformasyondan sorumlu olduğunu ve sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etmişti.