Samanyolu Haber /Sağlık / Delta varyantına karşı etkili ilaç müjdesi /30 Eylül 2021 10:14

Delta varyantına karşı etkili ilaç müjdesi

Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın laboratuvar çalışmaları sonucu yüksek oranda bulaşıcı ve baskın Delta da dahil olmak üzere Corona virüsünün bilinen varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Merck'in bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başında olan Jay Gobler, molnupiravirinin, mevcut tüm Covid-19 aşılarının aksine, varyantlar arasındaki farklılıkları tanımlayan virüsün spike proteinini hedef almadığından, ilacın virüs gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunu söyledi.

Molnupiravir bunun yerine virüsün kendi kopyalarını oluşturması için gereken bir enzim olan viral polimerazı hedefliyor. İlaç, virüsün genetik koduna hatalar ekleyerek çalışacak şekilde tasarlanmış.


İLGİLİ HABERLER
Pfizer ve Merck Corona İlacında İlerliyor
Merck, verilerin, ilacın en çok enfeksiyon sırasında erken verildiğinde etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Amerikalı ilaç üreticisi, ilacın ilk denemelerinde katılımcılardan alınan nazal sürüntü örneklerine karşı antiviral testi yaptı. Delta, bu denemeler sırasında yaygın değildi, ancak molnupiravir, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerdeki son artışın arkasındaki Delta varyantının laboratuvar örneklerinde de test edildi.

Merck bu yılın başlarında, küçük, orta aşamalı bir deneyde, beş günlük molnupiravir tedavisinden sonra, ilacı çeşitli dozlarda alan hastaların hiçbirinde bulaşıcı Corona virüsü testinin pozitif çıkmadığını, plasebo verilen hastaların yüzde 24'ündeyse testin pozitif çıktığını belirtti.

Merck , şu anda ortağı olan biyoterapi firması Ridgeback ile geliştirdiği antiviralin biri Covid-19 tedavisi için, diğeriyse önleyici olmak üzere iki Faz III denemesini yürütüyor.

Grobler, Merck'in Faz III tedavi çalışmasının Kasım ayı başlarında biteceğini tahmin ettiğini söyledi.

Çalışmaya, semptomları beş günden fazla sürmeyen, ciddi hastalık riski altında olan ancak hastaneye yatırılmayan Covid-19 hastaları katıldı.

En son analizler, Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin de aralarında olduğu bulaşıcı hastalıklar kuruluşlarının yıllık toplantısı olan IDWeek'te sunuldu.

Merck'in hisseleri, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda Çarşamba öğleden sonra yüzde 2,3 artışla 75,04 dolara yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Delta varyantına karşı etkili ilaç müjdesi Sonraki Haber >>

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:52