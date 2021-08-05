Samanyolu Haber /Gündem / YouTube, yandaş kanallara ' uyarı koydu /05 Ağustos 2021 16:40

YouTube, yandaş kanallara ' uyarı koydu

YouTube, Turkuvaz Medya Grubu için 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı çıkarmaya başladığı iddiası gündemdeki yerini aldı.

SHABER3.COM

Sosyal paylaşım platformu YouTube, bünyesinde ATV - A Haber gibi kanallarını da barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun içeriklerine "Hükümet tarafından fonlanmaktadır" uyarısı koymaya başladı.

Yurt dışından YouTube sitesine giriş yapılıp Turkuvaz medyanın kanalları açıldığında çıkan 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı, Wikipedi'yi referans olarak gösteriyor.

YouTube'un, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarını tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de öne çıkarmaması bekleniyor.bolüyle vurgulanacak.


Uygulama, öncelikle hükümet organlarına bağlı diplomatik ve jeopolitik hedefler güden hesapları kapsıyor. Uygulamaya hükümet kontrollü medya kuruluşlarının yöneticileri veya tanınmış simalarının da dahil edilmesi planlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube, yandaş kanallara ' uyarı koydu Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:03:59