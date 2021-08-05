YouTube, yandaş kanallara ' uyarı koydu

Sosyal paylaşım platformu YouTube, bünyesinde ATV - A Haber gibi kanallarını da barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun içeriklerine "Hükümet tarafından fonlanmaktadır" uyarısı koymaya başladı.

Yurt dışından YouTube sitesine giriş yapılıp Turkuvaz medyanın kanalları açıldığında çıkan 'Hükümet tarafından fonlanmaktadır' uyarısı, Wikipedi'yi referans olarak gösteriyor.

YouTube'un, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarını tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de öne çıkarmaması bekleniyor.bolüyle vurgulanacak.









Uygulama, öncelikle hükümet organlarına bağlı diplomatik ve jeopolitik hedefler güden hesapları kapsıyor. Uygulamaya hükümet kontrollü medya kuruluşlarının yöneticileri veya tanınmış simalarının da dahil edilmesi planlanıyor.