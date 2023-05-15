Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni açıklama! /15 Mayıs 2023 00:06

YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni açıklama!

Sayım sürerken kurul önünde yeni bir açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Şu anda YSK'nin yurtiçinde toplam sandıkların 69,12'si açılmıştır. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. siyasi parti temsilcileri de veri girişlerini izlemektedir. Veri girişinde bir sorun yoktur" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oy sayımı ve ilçe seçim kurulları önündeki kuyruklar devam ederken, yeni bir açıklama yaptı.

Yener, "Şu anda YSK'nin yurtiçinde toplam sandıkların 69,12'si açılmıştır. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. siyasi parti temsilcileri de veri girişlerini izlemektedir. Veri girişinde bir sorun yoktur" diye konuştu.

Saat 23.53 itibarıyla kameralar karşısına geçen Yener, şunları söyledi:

"Yurt içinde yüzde 71.64, yurt dışı yüzde 18.76 açıldı. Yüzde 69,12 toplam açılan sandık. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri veri girişini izlemektedir. Veri girişleri siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.. Veri girişinde aksama, gecikme söz konusu değildir.

Süreç önce sandık daha sonra ilçe ve bilahare il seçim kurullarında birleştirme ve YSK'ya aktarmaktadır. Herhangi gecikme, arıza sözkonusu değildir. Tüm sandıklar açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları tüm kamuoyuyla paylaşacağız."
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