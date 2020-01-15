Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı Sadi Güven görevini bırakıyor /15 Ocak 2020 21:59

YSK Başkanı Sadi Güven görevini bırakıyor

Yüksek Seçim Kurulu'nda görev değişimi... Görev süreleri dolmak üzere olan YSK Başkanı Sadi Güven ile kurulun 5 üyesinin yerine yeni isimlerin seçilmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

YSK Başkanı Sadi Güven ile kurulun 5 üyesinin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak. Yargıtay Genel Kurulu ve Danıştay Genel Kurulu tarafından, boşalan YSK üyelikleri için seçim yapılacak.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 kurul üyesinin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları YSK'de boşalan 3'er üyelik için yapacak.

YSK'de Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin ve Danıştay üyeliğinden seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri 23 Ocak'ta sona eriyor. 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenecek. 

Yargıtay Genel Kurulunca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan 3 aday YSK üyeliğine seçilecek. Danıştay Genel Kurulunca, boşalan 3 üyelik için yeni isimler de yarın belirlenecek.

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

AKP'NİN TEKLİFİYLE GÖREV SÜRESİ UZATILMIŞTI

AKP'nin torba yasa teklifiyle YSK Başkanı Sadi Güven de dahil olmak üzere toplam 6 üyenin geçen yıl Ocak ayında dolan görev süresi uzatılmış, yerel seçimlere Sadi Güven'in başkanlığındaki YSK ile gidilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK Başkanı Sadi Güven görevini bırakıyor Sonraki Haber >>

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:54