Samanyolu Haber /Gündem / YSK Başkanı Yener'den seçim devam ederken son dakika uyarısı /14 Mayıs 2023 11:37

YSK Başkanı Yener'den seçim devam ederken son dakika uyarısı

Türkiye kritik seçimler için sandık başında... YSK Başkanı Ahmet Yener, oy verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi" gerekiyor açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri için bugün sandık başında. Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanan YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim devam ederken uyarılarda bulundu.

Yener; bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin oy pusulasının olduğu noktayı karalamak yönünde bir iddia var, doğru mudur" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İddianın doğruluğunu teyit edemedik. Tüm sandık kurulu başkanlarımıza SMS yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır arkadaşlar. Dün de kurulumuz açıkladı, şu anda cumhurbaşkanlığı aday pusulasında değişiklik söz konusu değildir. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekir."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK Başkanı Yener'den seçim devam ederken son dakika uyarısı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:15