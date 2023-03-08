YSK'dan deprem bölgesi için kritik seçim raporu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti de merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin deprem bölgesinde yaptığı incelemelere dair İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk’ten açıklama geldi.







MİLYONLARCA SEÇMENİ İLGİLENDİRİYOR

YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini ifade eden İYİ Partili Öztürk, “YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi” ifadelerini kullandı.