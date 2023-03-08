Samanyolu Haber /Gündem / YSK'dan deprem bölgesi için kritik seçim raporu /08 Mart 2023 21:38

YSK'dan deprem bölgesi için kritik seçim raporu

İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, deprem bölgesini inceleyen YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlerin akıbeti de merak konusu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetinin deprem bölgesinde yaptığı incelemelere dair İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk’ten açıklama geldi.

MİLYONLARCA SEÇMENİ İLGİLENDİRİYOR
YSK heyetinin afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdiğini ifade eden İYİ Partili Öztürk, “YSK heyeti; 11 il seçim ve 140 üzeri ilçe seçim kurulunun, illerde ve ilçelerde bulunan adliye binalarının incelenmesi soncunda yaklaşık 9 milyon seçmeni, 96 milletvekilini ilgilendiren afet bölgelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine yönelik rapor verdi” ifadelerini kullandı.
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