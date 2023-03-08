Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'na Erdoğan şoku: 4 yıl 8 ay hapis cezası talep ediliyor /08 Mart 2023 21:42

Kaftancıoğlu'na Erdoğan şoku: 4 yıl 8 ay hapis cezası talep ediliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Florya'da 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yapmış olduğu konuşma sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sarf etmiş olduğu söz ve beyanlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı, sonrasında Cumhurbaşkanı avukatlarının da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Sözlerin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

YETKİSİZLİK KARARI
İddianamenin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından mahkeme, söz konusu konuşmanın Florya'da olması nedeniyle dosyanın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce yetkili olduğunu belirterek, dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

KAFTANCIĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Twitter hesabından duruma tepki gösteren Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yine ne yapmışım? Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir ve sizler ne yaparsanız yapın Gİ-DE-CEK-Sİ-NİZ!"

 
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