AKP'li vekilden Meclis'te sinkaflı küfür: S...

Ormanları imara açan yasa teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeleri ağır küfür, su fırlatma ve sert tartışmalara sahne oldu.







Ortamın aşırı gerilmesi üzerine Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, toplantılara 3 kez ara vermek zorunda kaldı.





Sözcü'nün haberine göre CHP'li milletvekilleri, kendilerine ‘S... git' diye bağıran AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a ceza verilip salondan çıkarılmasını talep etti.





Başkan Kılıç, tutanakları görmeden böyle bir karar veremeyeceğini, toplantıya devam edeceğini söyledi.





Konuşma sırası kendisine gelen CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bu şartlarda biz toplantıya devam edemeyiz. Ağır küfür var. Su fırlatma var. O halde tutanaklar gelsin, sizin kararınıza göre salonda kalıp kalmamaya karar vereceğiz” dedi.





Verilen ikinci arada da kayıtlar gelmedi. Uzun bekleyişin ardından açıklama yapan Başkan Kılıç, “Kayıtların gelmesi biraz daha zaman alacak, toplantıya saat 14:00'te buluşmak üzere ara veriyorum” dedi.





Ormanların imara açılmasını öngören yasa teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler siyasi içerikli tartışmalarla başladı.





“SUYUNUZ ISINDI”

İlk sözü alan CHP'li Okan Gaytancıoğlu, düzenlemeyi eleştirirken iktidar milletvekillerine, “Suyunuz ısındı, giderayak bunu yapmanızın bir yararı yok. Biz iktidara geleceğiz ve hepsini düzelteceğiz” dedi.





Bu sözlere MHP'li Hasan Kalyoncu, “Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş” diyerek karşılık verdi. Kalyoncu'nun sözlerine CHP'li vekiller sert tepki gösterirken Kalyancu, “Atasözünü söyledim, hakaret etmedim” dedi.





Daha sonra söz alan CHP'li İlhami Özcan Aygun, yasa teklifiyle kenevir ekiminin destekleneceğinin iddia edildiğini, ancak 2016 yılından bu yana milletin kenevir konusunda oyalandığını söyledi.





Yanında getirdiği kenevirden üretilmiş tuğla, araba kaporta parçası, binalarda dayanıklılığı artıran malzemeleri tek tek tanıtan Aygun, “Çiftçinin desteğini çalmışsınız. Kenevir üretimine başlıyoruz dediniz. Üretimi gördünüz mü? Ben sizin vatandaşla dalga geçtiğinizi biliyordum, bu kadar hayalci olduğunuzu bilmiyordum. Bir tek lif yok üremediniz” dedi.





Aygun, konuşurken AKP sıralarından, “CHP kentsel dönüşüme karşı çıktı” sözleriyle laf atılması üzerine, “Sizin genel başkanınız yalancı. CHP kentsel dönüşüme karşı dedi. Yalan söyledi. Biz hiç karşı olmadık” dedi.





AKP milletvekilleri, “Cumhurbaşkanımıza yalancı diyemezsin” diyerek tepki göstermesi üzerine Aygun, “Ama yalan söyledi. CHP kentsel dönüşüme karşı değil” dedi.





“TERBİYESİZLİK YAPMA”

AKP milletvekilleri yalancı sözünün geri alınmasını isterken, Aygun, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kendisine terbiyesiz diyerek su fırlattığını belirterek, “Haddini bileceksin, ben terbiyesiz değilim. Kime su atıyorsun. Ben bunu (kenevirden yapılmış tuğla) sana atarsam daha fena olur ama. Benim yaptığım terbiyesizlik değil. Ben terbiyesiz değilim. Senin yaptığın terbiyesizlik. Haddini bileceksin. Terbiyesizlik yapma” diye bağırdı.





İbrahim Halil Yıldız, “Ben Cumhurbaşkanımıza söz söyletmem Tamam mı! S... olun gidin” diyerek karşılık verdi. Aygun, “Sen kime küfrediyorsun ya, kime küfrediyorsun? Kime küfrediyor başkan bu ya!” diye tepki gösterdi.





Gaytancıoğlu da, “Toplantıdan çıkar başkan, küfretti… kayıtlara bakıp toplantıdan çıkar. Bizde videosu var” dedi. Tartışmaların uzaması üzerine Başkan Kılıç 10 dakika ara verdi.





Aranın bitiminde CHP'li üyeler tutanakların getirilmesini ve cezanın Yıldız'a uygulanmasını istediler.





Başkan Yunus Kılıç, “Lütfen karşılıklı kötü sözlerden kaçınalım bizim için önemli olan stenograflardır. Tutanakları istettim geliyor. Lütfen ülkedeki önemli şahsiyetler bakımından dikkatli konuşmak lazım. Cumhurbaşkanına kastını aşan istemeden kullandığınızı düşündüm. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim” dedi.





CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, “Sayın Başkan bizim için burada kalıp kalmamız tutanaklara bağlı. Buradan açıktan bütün kitlenin tanıklık ettiği ağır bir küfür edildi. Bireysel de değil hepimizi kapsayan açık ağır bir küfür var. Siz o anda başka yere bakıyor olabilirsiniz. Her türlü kabadayılığın egemen olduğu bir süreç doğru değil. Bize su fırlattı yahu, biz de telefon mu fırlatalım. Stenegoraf hemen yanındaydı, biz video çektik” dedi.





CHP'li vekillerin ısrarı üzerine ikinci kez toplantıya ara veren Başkan Kılıç, uzun bekleyişe rağmen tutanaklar gelmeyince toplantıya üçüncü kez ara vermek zorunda kaldı.





SÖZÜMÜ GERİ ALIYORUM, DEDİ GERGİNLİK BİTTİ

Verilen aranın ardından komisyona açıklama yapan Başkan Kılıç, tutanağı incelediğini, ancak söylenen sözleri okuyamayacağını söyledi.





Kılıç, “Toplantımızda istenmeyen ifadeler, karşılıklı atışmalar ve hakaretlere varan ifadeler olduğunu söylediler. İncelemeye aldık. İlhami Bey, ‘Sizin Cumhurbaşkanı dahi yalan söylüyor, yalan, yalan, yalan…' diyor. Cumhurbaşkanımızın devlet büyüklerimizin hakkında konuşurken bu kırıcı ithamların kimseye yakışmadığını düşünüyorum. İlhami Bey, bu sözlerinizi geri almaya davet ediyorum” dedi.





Aygun, “Ben burada Sayın Cumhurbaşkanının doğru söylemediğini ifade ettim” dedi. Başkan Kılıç, “Yalan söylediğiniz ifadesini geri alırsanız, o an ki gerginlikle söylemiş olabilirsiniz. Sözünüzü geri alın” dedi.





Aygun, “Cumhurbaşkanı videolarla söylüyor. Kendisini yanıltıldığını söyledim. Kastımızı aştıysak o başka bir şey… Kastımızı aşan bir şey olduysa tamam” dedi.





Daha sonra AKP'li Yıldız'ın sözleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Kılıç, “İbrahim Halil yıldız, söylemek istemiyorum bu ifadeyi burada kullanmak istemiyorum. Kırıcı sözlerinden dolayı muhataplarından özür dilemesini bekliyorum. Burada görmek istemediğimiz sarf etmek istemediğimiz şeyler. Kastını aşan bir şeydir. Kayıtlarda var” dedi.





Söz verilen Yıldız, “Çıkmam gerekiyorsa çıkayım. Kastını aşan bir durum, tamam kusura bakmayın. Özür dilemem” dedi. “Başkan Kılıç, “Hayır çıkma” dedi. Yıldız bunun üzerine, “Ağır tahrik vardı, neyse sözümü geri alıyorum” dedi.





Başkan Kılıç, bu sözler üzerine sorunun çözüldüğünü belirterek toplantıya devam kararı aldı.





CHP'li Sarıbal, “Hepimize küfretti. Buna sözümü, ‘sözümü geri alıyorum' demek yeterli değil. O zaman tutanakları okuyun” dedi.





Başkan Kılıç, “Küfür değil de hakaret var. Mevzu hasıl olmuştur. Kötünün karşılığı kötü olmamalı” dedi. Yasa teklifinin görüşmeleri yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle yeniden başladı.





Yıldız daha sonra salondan ayrıldı. Başkan Kılıç'ın okumadığı resmi tutanaklara Yıldız'ın sözleri, “Ben burada Cumhurbaşkanımıza laf söyletmem! Tamam mı! S... olun gidin” diye yansıdı.







