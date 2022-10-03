Samanyolu Haber /Gündem / Yunan basını: Gerginlik seçime kadar sürecek /03 Ekim 2022 15:59

Yunan basını: Gerginlik seçime kadar sürecek

Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimin iki ülkede de gerçekleşecek olan seçime kadar süreceğini iddia etti.

SHABER3.COM

Başbakan Miçotakis ve yardımcılarının her iki ülkede de gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar tansiyonun yüksek kalacağına inandığı iddia edildi.

Yunan basınına göre; Erdoğan'ın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi sürdürmesinin sebebi yaklaşan seçimler... 

Kathimerini gazetesi, Yunanistan'da yeni bir seçim için mümkün olan en erken tarihin 2 Nisan 2023 olarak belirtirken, Türkiye'nin Haziran 2023'de seçime gideceğini yazdı. Kathimerini, Yunanistan'ın milletvekili seçimleriyle karşıya olmasına karşılık Türkiye'nin hem cumhurbaşkanı hem de parlamento seçiminin gerçekleşeceğini vurguladı.

Kathimerini, "Miçotakis ve yardımcıları, Erdoğan'ın söylemlerinin olumsuz anketleri geri çeviremeyeceğine ve Haziran seçimlerinde mağlup olacağına inanıyor" dedi. 

Haberde ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın savaş veya başka bir acil durumda seçimi 6 ay ila 1 yıl ertelemesine izin verdiği belirtildi.

KARDAK'I YUNAN ADASI OLARAK GÖRDÜLER
Yunan gazete, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (EPC) Çekya'da gerçekleşecek olan toplantısında Miçotakis'in, Türkiye'nin agresif duruşunu vurgulamaya kararlı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, Yunanistan'a karşı göçmen kozunu oynayacağını düşünen gazete, "Yunan yetkililer, 2020'de gerçeklen göçmen krizinin tekrarlanacağını düşünüyor" dedi.

Kathimerini, 1996'da Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak Krizi için "Yunan adacığına ayak basan Türk birlikleri, 1996 Imia [kardak] senaryosunu tekrarlayabilir. Ancak Yunan yetkililer, böyle bir durumun tekrar yaşanmayacağını düşünüyor" ifadesinde bulundu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunan basını: Gerginlik seçime kadar sürecek Sonraki Haber >>

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

'Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yok'

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

Cezaevindeki 8 aylık Bahar bebeğin dedesi ve anneannesi vicdanlara seslendi

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:32:15