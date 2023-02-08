Yunan kurtarma ekibinin lideri: Şehirde kaos var, yabancı yardım için bir koordinasyon yok

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi'nin (EMAK) Komutanı Efthimios Lekkas, Yunan kanalı Mega TV'ye açıklamada bulundu.







Bugün Hatay’daki çalışmaların ardından yayına katılan Lekkas, Türkiye’deki koşullara ilişkin olarak “Şartlar çok kötü. Yabancı yardım için herhangi bir koordinasyon yok. Şehirde ve sokaklarda kaos var. İlk başta nereye gideceğimize dair bazı kontaklarımız vardı. Çok zor, resmi bir koordinasyon merkezi yok” dedi.





Serbesiyet'te yer alan habere göre, Yunan arama kurtarma ekibi, bir hafta boyunca kalmak ve çalışmalara katılmak için Türkiye’ye geldi, Hatay’daki şehir merkezinde bir kamp kurdu. Türk yetkililer ekibe iki minibüs ve yakıt verdi. Lekkas ihtiyaç olması durumunda daha uzun süre de kalabileceklerini açıkladı