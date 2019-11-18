Yunan takımı asker selamı veren Türk oyuncusunu gönderdi

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, AEK hentbol takımının internet sayfasında yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Kulübün değer ve ideallerini gözeten, takım tarafından kural ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını izleyen AEK yönetimi Yunus Özmusul’u davranışı nedeniyle derhal takımdan çıkartmıştır."





AEK sporcuya sözleşmesinin feshedildiğini sözlü olarak bildirmişti. Özmusul kulübün kararının 'yoğun taraftar baskısından kaynaklı olduğunu' söylemiş, "Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Hatalı bir şey yapmadık. Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik" demişti.





Özmusul, Türkiye A Milli Hentbol Takımı’nın Belçika ile 27 Ekim tarihinde yaptığı 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçı sonrasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekata destek amacıyla takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vermişti. Olimpiakos'un formasını giyen Dursun Ali Tınkır'ın da asker selamı vermesi Yunanistan'da tepki çekmişti.





UEFA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI





Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ekim ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında Arnavutluk'la karşılaşan Türk milli futbol takımının 1-0 kazandığı müsabakada, atılan golün ardından futbolcular tarafından verilen asker selamı nedeni ile soruşturma başlatma kararı almıştı.





Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır" ifadelerini kullanmıştı.



