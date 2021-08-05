Yunanistan 18 ay sonra Türk vatandaşlarına kapıları açtı









Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemize yönelik seyahat kısıtlamaları 5 Ağustos'tan itibaren kaldırılmıştır. Havayoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır" denildi.





Yunanistan limanları ile Ege adaları arasındaki tarifeli deniz seferlerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ülkemiz limanlarından çıkacak özel gezi teknelerinin ise, yolcusuz olmak kaydıyla yalnızca mürettebatıyla Yunan limanlarına girişine izin verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.





2020 yılı mart ayından itibaren giriş ve çıkışlara izin verilmeyen Yunanistan'ın Türkiye sınır kapılarından giriş yapacak Türk vatandaşı yolcuların en az 14 gün önce aşılanmış olmaları ve yanlarında aşı belgeleri bulundurmaları veya son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi bulundurmaları ya da son 2-9 ay içerisinde koronavirüs atlattığına dair belge bulundurmaları gerekiyor. Girişte aşı yaptırmamış kişilere ayrıca duruma göre rapid test yapılabiliyor.