Yunanistan, AB-Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasını 'genişletmek' istiyor

Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan, göçmenlerin Avrupa'ya gelişini engellemeyi amaçlayan, Brüksel ve Ankara arasında 2016 yılında imzalanan anlaşmanın yenilenmesini istiyor.



Yunan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, göç konusundan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak amacın "Yunanistan'ın inisiyatifiyle 2016 anlaşmasını değiştirmek ve genişletmek olduğunu" kaydetti.



Kairidis, kamu televizyonu ERT'ye, "Bir anlaşma istiyoruz. İklim olumlu. Bu anlaşma esas olarak Avrupa-Türk meselesi olacak. Bu bir Avrupa-Türkiye sorunudur" diye konuştu.



Kounun 7 Aralık'ta üst düzey Yunan ve Türk yetkililer arasında Selanik'te yapılacak toplantıda ele alınacağı belirtildi.



AB ülkeleri, 2015'teki göç krizinin ardından Ankara'nın özellikle de Suriyelileri Türkiye topraklarında tutmasını öngören bir anlaşma imzaladı. O dönem Türkiye'ye vaad edilen 6 milyar euroluk fonun bir kısmının teslim edilmediği belirtiliyor.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta New York'ta bir araya geldi.



Yunanistan da bu yıl göçmen girişlerinde bir artış yaşadı. Bakanlığa göre, yılın ilk sekiz ayında 18,000'den fazla kişi geldi; bu rakam 2022 yılına kıyasla yüzde 106'lık bir artış anlamına geliyor.