Yunanistan aşı olana 150 Euro'luk hediye çeki verecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis , aşı olan gençlere 150 euro değerinde çek verileceğini açıkladı.







Yunanistan, aşı olan genç yetişkinlere 150 euro değerinde dijital hediye çeki verecek. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, 15 Temmuz’da başlatılacak uygulama çerçevesinde, 26 yaşın altındaki gençlerin ilk doz aşılarını olduktan sonra söz konusu uygulamadan faydalanabileceklerini belirtti.





Mitsotakis, televizyondan yayınlanan açıklamasında, “Gençlerin bu fırsattan yararlanmalarını umuyoruz. Devlet, sorumlu bir şekilde davrandığınız ve zaten yapacağınızdan emin olduğum şeyi yaptığınız için sizlere teşekkür ediyor” diye konuştu.





Verilecek 150 euro değerindeki dijital çek ise ağırlıklı olarak turizm ve eğlence sektörü için geçerli olacağını söyledi. Dijital çek uçak, feribot ve tren biletleri satın almakta, otomobil kiralamada, kamplarda, turistik konaklama ve seyahat hizmetlerinde, sinema, tiyatro, müzik ve dans gösterilerinde, müzelerde, arkeolojik alanlar gibi yerlerde kullanılabilecek .





Hükümet, aşı sertifikası bulunanlara yönelik ek ayrıcalıklar ve özgürlükler de getirmeyi planlıyor. Ancak detaylar henüz kesinleşmedi.





Yaklaşık 10,7 milyon nüfuslu Yunanistan’da şu an günde 100 bin civarında kişi aşılanıyor. Hükümet, Haziran ayı sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 42’sinin aşılanmasını tamamlamayı ve bu oranın Temmuz sonunda yüzde 57’ye yükseltilmesini hedefliyor. Özellikle genç nüfusta aşı konusundaki isteksizlik, koronavirüsün Delta varyantının etkisini artırdığı bir dönemde endişe yaratıyor.



