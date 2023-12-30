Yunanistan basınında dikkat çeken Fatih Terim manşeti

"KUZU POSTUNDA KURT"

Haberler.com'un haberine göre, son olarak Yunan Dimokratia gazetesi Terim'i "kuzu postunda kurt" olarak niteleyen niteledi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yaptı. Terim'i, Erdoğan'ın adamı olarak gösteren gazeteler "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusunu yöneltiyor.









TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

THY Euroleague'de mücadele eden Panathinaikos'un basketbol takımının maçını izlemeye giden Fatih Terim, takımın en ateşli taraftar grubunu selamladığı sırada istediği karşılığı alamamıştı. Mücadelenin sonlarına doğru, görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapmaya başlayan Yunan taraftarlar Fatih Terim'e dolaylı yönden tepki göstermişti.

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig takımı Panathinaikos ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından Atina'ya gitmişti. Deneyimli çalıştırıcı, basın toplantısında ılımlı mesajlar verse de Yunan basını konuya temkinli yaklaşmayı tercih etmişti.