Doğal bir ilaç etkisi gösteriyor, faydaları saymakla bitmiyor!

İlk olarak Mayalar tarafından kullanılmış daha sonra Avrupa'ya getirilmiş ve o dönemde ilaç olarak kullanılan bu besin günümüzde her insansın belki de en fazla tükettiği ancak faydalarını bilmediği bir sağlık mucizesi olarak dikkat çekiyor. İşte o besin...

KAKAO NEDİR?





Kakao, Theobroma cacao adlı tropikal bir ağacın tohumlarından elde edilen bir üründür. Bu tohumlar, kakao çekirdekleri olarak bilinir ve kakao üretiminde temel malzemedir. Kakao çekirdekleri, çeşitli işlemlerden geçirilerek kakao tozu, kakao tereyağı ve çikolata gibi ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu süreçte çekirdekler fermente edilir, kurutulur ve öğütülür. Kakao, içerdiği teobromin ve flavonoidler sayesinde antioksidan özelliklere sahip olup, aynı zamanda çikolatanın temel lezzet kaynağıdır. Tarihsel olarak Orta ve Güney Amerika'nın yağışlı tropikal bölgelerinde yetişen kakao ağacı, günümüzde dünya genelinde pek çok ülkede ticari olarak yetiştirilmektedir.





KAKAONUN FAYDALARI NELER?



Adet kramplarının ağrısını doğal yollarla hafifletmek söz konusu olduğunda biraz bitter çikolata yemek mükemmel bir çözümdür. Bitter çikolata, magnezyum adı verilen besin maddesini taşıyan bu rahatlatıcı kakaoyu içerir. Vücudunuzun sağlıklı kalabilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Kalça, uyluk ve karın gibi bölgelerde ağrı yaşıyorsanız çikolatanın içindeki magnezyum rahim kaslarınızı sakinleştirmek için hızlı bir çözümdür.Kakao, bağışıklığınızı yenilemek için harikadır çünkü kan akışını hızlandıran, bağırsaklarınızı daha sağlıklı hale getiren ve sizi sakinleştiren antioksidan özelliklere sahiptir ve sonuç olarak daha az stresli hissedersiniz. Ayrıca kakao bazlı dostlarımız olan flavonoller de vardır ve bunlar daha iyi bağışıklık fonksiyonunun ana nedenidir. Kan basıncını düşürmeye, kan pıhtılarını önlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olurlar.Kakao diş etlerinizi çürüklerden ve diş çürümesinden korumak için mükemmeldir. Diş minenizi istila eden asitle savaşmaya yardımcı olan polifenoller içerir. Kakao yalnızca dişlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz için de harikadır. Muhtemelen çikolatanın sivilceye neden olduğuna inandınız ama bu kanıtlanmış bir efsane. Aslında cildinize fayda sağlayabilir. Güneşten korunmaya ve cildinizin genel olarak nemlendirilmesine yardımcı olabilir.Astım korkutucu ve yaşamı tehdit edici olabilir ancak endişelenmeyin; astımla ilgili şüphelerinizi önlemek için her zaman yapabileceğiniz bir şey olacaktır. Kakao, her ikisi de anti-astım olarak kabul edilen teobromin ve teofilin adı verilen 2 özel bileşik içerir. Bunlardan ilki olan teobromin, akciğerlerinizdeki hava yollarının açılmasına yardımcı olur ve alerji riskini azalttığı için akciğer kanserine karşı koruma sağlar; teofilin ise solunum yollarınızın rahatlamasına yardımcı olur ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.Kakaonun kilo aldırdığını düşünüyorsanız şaşıracaksınız. Aşırı miktarda bitter çikolata tüketmediğiniz sürece, sağlıklı dozlar aslında kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur. Kakao , bitkilerden elde edilen ve oldukça sağlıklı bir madde olan fito-besinleri içerir. Kakaonun yağ ile şeker oranı düşüktür ve enerji seviyenizi yükseltmek ve aynı zamanda tok hissetmenizi sağlamak için mükemmeldir. Yani sürekli aç hissetmeden sağlıklı bir kilo verme çözümü istiyorsanız kakao tozu bunun için doğal bir çözümdür.