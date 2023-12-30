Hocaefendi’nin 3 Eseri Romen Okurlarla Buluştu

“DÜNYAYA BARIŞ VE HUZUR ANLAYIŞINI GETİREBİLECEK NADİR BİR İNSAN”





“KÂMİL BİR İNSAN OLMANIN HEDEFLERİNİ GÖSTERİYOR”





GRİGORE: “GÜLEN, ŞİDDETE KARŞI SUFİ İSLAM’I TEMSİL EDİYOR”





FARKLI DİN VE KÜLTÜRLER ARASINDAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ GÜLEN’İN GÖSTERDİĞİ ‘DİYALOG’DA SAKLI





Diyalog, karşısındaki muhatabına kendi yaşam çerçevesini oluşturan dini değerleri anlatma fırsatını sağlar. Bu tür diyalog, öğretilerden biri ya da diğeri hakkında bir pazarlık veya tartışma teşkil etmez. Aynı zamanda birini diğerine göre yüceltecek bir yaklaşımı da oluşturmaz. Ne olursa olsun, inananların kendi dinlerini diğer dinlerin takipçileriyle pazarlık konusu etmemesi gerektiğini hissettirir. Bir insan kendi dininin mükemmelliğinden şüphe duyarsa kendi kendine terk eder ve kendi umutlarını temsil ettiğini düşündüğü başka bir dini kabul eder. Hiç kimse kendi dininin değerlerini övdüğü için suçlanamaz.





Ancak başkalarını dinleme, anlama ve saygı gösterme yerine dini inançlarından dolayı şiddete başvuruyorsa bu kabul edilemez. Gülen inanıyor ve kabul ediyor ki eğitim sadece kutsal metinlere bağlı kalmamalıdır. Müslümanlar, batıda bulunan ilimlere sırtını dönmemelidir. Bu söyledikleri sözde kalmadı. Gülen’in öğretileriyle kurulan Hizmet Hareketi, bütün dünyada özgür, kar amacı gütmeyen hastaneler, okullar ve sivil toplum kuruluşlar ağı kurdu. Okullar esas olarak fen bilimleri, yani fizik, matematik ve bilgisayar bilimine odaklanmıştır. Hizmet bağlantılı liseler bilim seviyeleriyle ünlüdür. Bir Amerikalı araştırmacı Hizmet Hareketi’nin hedefini şu şekilde tanımlıyor: “Bilim eğitimi almış gençlerden oluşuyor ancak yüksek din ahlakı ruhuna sahipler. Bununla doğmatik ve radikalizmin katılığından arınmış tasavvuf düşünce yollarını içeren altın bir nesil yetiştirmek..”