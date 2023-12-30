İstanbul'un renkleri Beşiktaş'ta buluştu

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Süper Kupa maçına Atatürk tişörtleri ve Ulu Önder’in sözleriyle çıkılmasına engel olunması üzerine Suudi Arabistan'da sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray takımları yurda döndü.



Müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray İstanbul Havalimanı’na, Fenerbahçe ise Sabiha Gökçen Havalimanı’na sabaha karşı iniş yaptı.



Çok sayıda yurttaş ve futbolseverle spor kulüplerini havalimanlarında karşıladı.



İMAMOĞLU: BAYRAĞINI AL, BEŞİKTAŞ'A GEL



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Beşiktaş Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı’nın açılış törenine tüm taraftarları davet etti.



İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum" dedi.



RİYAD SORULARI



Çok sayıda İstanbullu, Beşiktaş'ta bayraklarıyla bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada dün Riyad'da yaşananlara değinerek şunları söyledi:



"Dün bu olay neden yaşandı altındaki derin mesele ne? Biz oraya niye gittik. Bu sorgulanmalı?



Bu gidişin mimarları kim, hangi akla hizmetle böyle bir süreç tariflediler?



Hangi detayları hesaba katmadılar? Bu ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra kayboluyor ortadan. Ses bile çıkarmıyorlar niye biliyor musunuz?



SİZİ SUÇLARLARSA ŞAŞIRMAYIN



Sözüm ona olur ya halk bir hata yapar oradan faydalanırız, bunlar yarın buraya bayraklarıyla gelenleri suçlarlarsa şaşırmayın.



Bu kararı kim verdi, niçin oraya gidildi, buna ihtiyaç mı vardı? Bunun hesabı sorulmalı.



Spor birleştirir. Spor için her ülkeyle birleştirici gücü kullanılır, bu faydalıdır. Ama altını üstünü kıyısını kenarını düşünmeden bu yapılamaz.



BİRKAÇ MİLYAR DOLAR...



Bu memleket, ne yazık ki düştüğü ekonomik durum üzerinden itibarlı bir dış politika yönetme marifetlerini kaybetmiştir. Bu büyük bir sıkıntıdır.



Dünya da hiçbir ülke yok ki çatır çutur vatandaşlık satsın, 400 bin doları veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Bizim vatandaşlığımız paha biçilmez bir vatandaşlıktır. Bizim vatandaşlığımız bu toprakların altında yatan binlerce şehidin kanına bedeldir. Kolay değildir.



Ülkenin Hazine'sinin tam takır olması ve bazı ülkelerden birkaç milyar dolar alacaksınız diye boyun eğmeniz, işte sizi böylesi bir olayda çaresiz bırakıyor, sesinizi bile çıkaramıyor, ortadan kayboluyorsunuz. İşin özeti bu kadar."



KUPAYI İKİYE BÖLELİM



"O kupayı ikiye bölün biri Fenerbahçe Müzesi'nde biri de Galatasaray Müzesi'nde ilelebet dostluk için yaşasın" diyen İmamoğlu, bir şölen yapılması gerektiğini, şölenin yerinin de Beşiktaş'taki İnönü Stadyumu'nun olması gerektiğini vurguladı.