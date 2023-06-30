Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’da bir başarı hikayesi: Alpha Tv Prof. Dr. Mehmet Ateş ile röportaj yaptı /30 Haziran 2023 13:00

Yunanistan’da bir başarı hikayesi: Alpha Tv Prof. Dr. Mehmet Ateş ile röportaj yaptı

Geçtiğmiz günlerde Yunanistan’da kendi kliniğini açan dünyaca Ünlü kalp cerrahı sürgün Profesör Mehmet Ateş’in başarı hikayesi yunan medyasında haber oldu. Yunanistan kanallarından Alpha TV Prof. Dr.Mehmet Ateş ile röportaj yaptı.

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Tıp literatürüne kendi soyadıyla anılan “Ateş Tekniği”yle geçmiş Türkiye’nin en önemli kalp cerrahlarından biri olan Profesör Doktor Mehmet Ateş sürgün hayatı yaşadığı Yunanistan’da mesleki denkliklerini tamamlayarak kendi kliniğini açmıştı. 
Yunanistan TV kanallarından Alpha TV'nin akşam haberlerinde "Son yıllarda Yunanistan'a gelen göçmen kervanlarının ardında dokunaklı hikayeler gizli" başlığı ile kısa hikayemize yer verdi.

Mehmet Ateş'in Erdoğan'ın kitlesel zulmünün kurbanı olduğu vurgulanan haberde Türkiye'deki tenkil süreci de kısaca anlatıldı. 



Haberde Ateş'in akıcı bir şekilde Yunanca konuşması da dikkat çekti. Yunancayı öğrenirken yaşadığı zorlukları da anlatan Ateş halen eşinden ve kızından ayrı kaldığını ve ailesi ile kavuşma hayalleri kurduğunu dile getirdi 

Meslekte 33. yılını kutlayan Ateş, apatılan Şifa Üniversitesi’nin eski rektörü ve kurucu mütevelli heyeti başkanıydı. 2005’te Amerika’da aort cerrahisi alanında eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nde aort cerrahisi kliniğini kurdu. 800 civarında aort ve 7000 civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştiren Prof. Ateş’in Türkiye’de 7 yıl önce ulaştığı aort ameliyat sayısını geçen cerrah bulunmuyor.

2010’da Türkiye’nin sağlık temalı ilk üniversitesi olan Şifa Üniversitesi’nin kurulmasında mütevelli heyet başkanı olarak görev aldı. Şifa Üniversitesi kapatıldığı tarihte 2700 talebesi, 2600 çalışanı, üç kampüsü ve 15 sağlık ve eğitim kurumu ile Türkiye’nin en büyük sağlık temalı vakıf üniversitesi idi. Ekspertiz raporlarında yaklaşık bir milyar dolar değer biçilen üniversite diğer 15 üniversite ve binlerce eğitim müessesesi ile birlikte bir gecede kapatılmıştı.

Prof. Dr. Mehmet Ateş, yeni açtığı kliniğinde kalp damar hastalıklarının teşhis ve tedavileri, lokal anestezi altında varis tedavisi ve küçük cerrahi işlemler (sünnet dahil) yapılabiliyor. Klinik aynı zamanda aile-çocuk sağlığı merkezi gibi de çalışıyor. Prof. Ateş açık kalp ameliyatı gerektiren hastalarını ise Mitera Hastanesinde kabul ediyor.

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