Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 'kara para'da gri listen çıkamadı /30 Haziran 2023 12:54

Türkiye 'kara para'da gri listen çıkamadı

Türkiye kara parayla mücadelede sınıfta kalırken, Çiğdem Toker neden gri listeden çıkılamadığını yazdı.

SHABER3.COM

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasında Uluslararası Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) 2021 Ekim’de girdiği gri listesinden bu dönem de çıkamadı.

Türkiye’nin taahhüt ettiği ödevlerini tamamlanmadığı için gri listeden çıkamadığını söyleyen T24 yazarı Çiğdem Toker, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi, Toker konuya ilişkin şunları yazdı:

“Şimşek, FATF'in, Türkiye hakkında belirlediği 7 eksikliğin ikiye indirildiğini, kara ve para ve terörün finansmanıyla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü söylüyor ve şu taahhütte bulunuyor: 'En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır.'

Bir bakanın, ülkesi için zor bir duruma ilişkin gelişmede öncelikle olumlu yönü görüp kamuoyuna göstermesi normaldir… Şimşek'in açıklamasına göre FATF yakında bir rapor yayımlayacak ve bu raporda Türkiye'nin standartlara uyum konusunda en başarılı ülkeler arasına girdiği ortaya koyulacakmış. Bu kısım biraz ilginç tabii. Hayır, Şimşek henüz yayımlanmamış bir raporda ne yazacağını önceden bildiği için değil! Konumu gereği bu mümkün olabiliyor demek ki.

Bu bilgide ilginç olan FATF'in geçen hafta güncel halini duyurduğu "gri liste"de Türkiye'ye atfen açıklanan iki eksikliğin epeyce önemli olması. Yani bu iki önemli eksikliğe rağmen Türkiye çok başarılı bulunacaksa ne mutlu bize…”

Toker, Türkiye’nin taahhüt ettiği ve tamamlaması gereken iki eksikliğin ise şunlar olduğunu yazdı:

Türkiye'nin kara para aklanmasıyla ilgili daha karmaşık soruşturma ve kovuşturmaları üstlenmesi gerekiyor.
Türkiye'nin terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmesi gerekiyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in belirlediği gruplarla ilgili terörün finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermesi gerekiyor.
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