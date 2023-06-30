Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de gençlerin yarısı aşırı kalabalık evlerde yaşıyor /30 Haziran 2023 12:31

Türkiye’de gençlerin yarısı aşırı kalabalık evlerde yaşıyor

Kira fiyatları artarken barınma sorununun başka bir yönü de yetersiz oda sayısı.

SHABER3.COM

Konut fiyatlarının rekor seviyelerde artmasıyla ortaya çıkan barınma krizi, gençleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Euronews'deki habere göre 15-29 yaş arasındaki gençlerin yarısı “aşırı kalabalık evlerde” yaşıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 51 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 26. Toplam nüfusa bakıldığında ise Türkiye’de 10 kişiden dördü aşırı kalabalık evlerde ikamet ediyor. Bu oran AB’de sadece yüzde 17.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre AB ülkeleri içinde bu oran en düşük Kıbrıs’ta (yüzde 2); en yüksek ise Romanya’da (yüzde 41). Türkiye 2021 verisiyle 35 ülke içinde 7. sırada yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’de gençlerin yarısı aşırı kalabalık evlerde... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:29