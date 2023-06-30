Samanyolu Haber /Gündem / Tatile rağmen dövizin ateşi düşmüyor /30 Haziran 2023 12:20

Tatile rağmen dövizin ateşi düşmüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 26,07 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yatay seyirle 28,2830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 32,9350'den satılıyor.

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0660 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 26,0502'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,0660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yatay seyirle 28,2830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 32,9350'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,4 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0850 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta boyunca "şahin" tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle dolara talebin arttığını söyledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydederken, Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

Söz konusu gelişmelerin Fed'in faiz artırımına ilişkin elini kuvvetlendirdiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 87'ye çıktığını bildirdi.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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