Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi /16 Aralık 2022 22:45

Yunanistan’daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi

Yunanistan'da telefonları dinlendiği iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş adamları listesine yeni isimler eklendi.

SHABER3.COM

Euractiv sitesinin haberinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgos Kirtsos ve gazeteci Tasos Telloglu’nun dinlendiği iddia edildi.

Haberde, Yunanistan İletişim Güvenliği Başkanlığının (ADAE) telekomünikasyon firması Cosmote’de yaptığı soruşturmanın söz konusu iki kişinin EYP tarafından dinlendiğini ortaya koyduğunu ancak dinleme gerekçelerinin kendilerine açıklanmadığı belirtildi.

Kirtsos, Yeni Demokrasi’den (ND) Avrupa Parlamentosuna girmiş, ancak 18 Şubat 2022 tarihinde “ülke aleyhine konuştuğu” gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti. Yorgos Kirtsos, şu an liberal “Avrupa’yı Yenile” grubunda yer alıyor.

Documento gazetesi, daha önce yayımladığı haberlerde eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’daki dinleme skandalına yeni isimler eklendi Sonraki Haber >>

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Adınız ak olacağına alnınız ak olsaydı

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

Davutoğlu: 1998'de hangi değerler için Saraçhane'deysem, bugün de aynı değerler için buradayım

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı

İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de büyük bir kalabalık toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:08:17