Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’daki tekne faciasından sonra Pakistan’da 10 kişi tutuklandı /19 Haziran 2023 06:15

Yunanistan’daki tekne faciasından sonra Pakistan’da 10 kişi tutuklandı

Pakistanlı yetkililer, son faciayla ilgili 9 kişinin Keşmir, 1 kişinin ise Gujrat kentinde tutuklandığını duyurdu.

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Pakistan’da Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, yüzlerce kaçak göçmenin boğularak öldüğü tekne faciasıyla ilgili 10 kişi, insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Pakistan’daki yerel medyaya göre, tekne faciasında 300’e yakın Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti.

Yetkililer, son faciayla ilgili 9 kişinin Keşmir, 1 kişinin ise Gujrat kentinde tutuklandığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Temsilciliği, batan teknede 400 ila 750 kişinin olabileceği tahmininde bulunuyor.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, tekne faciasında 12 Pakistan vatandaşının kurtarıldığını belirtti ancak ölenlerin sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bu arada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tekne faciasında ölenler için pazartesi günü “ulusal yas” ilan etti.

Şerif, insan tacirlerine yönelik ülke genelinde kapsamlı bir operasyon başlatılması talimatı verirken, yargının bu kişilere en ağır cezaları vermesini umut ettiğini söyledi.

Pakistanlı göçmenler, İran, Libya, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmars, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 kişiye yakın kayıp bulunduğunu bildirmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
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