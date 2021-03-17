Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'de /17 Mart 2021 16:37

Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'de

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret Doğu Akdeniz probleminin çözümü kapsamında gerçekleştirilecek.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Yunanistan ile Doğu Akdeniz'deki gerginliğin giderilmesine yönelik istişari görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz" dedi.
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