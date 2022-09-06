Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye ile ilgili 'adalar' açıklaması /06 Eylül 2022 21:42

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye ile ilgili 'adalar' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege'deki tacizleri ve diğer ihlalleriyle ilgili açıklaması sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan konuya ilişkin yeni bir değerlendirme geldiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan ve imzası Caner Çiftçi taşıyan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Atina'da bir araya geldi.

İki bakan görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Nikos Dendias, Yunanistan-Fransa ilişkilerine değinerek, "Bilindiği gibi Fransa, Yunan tarihinde belirleyici bir rol oynadı. Yunanistan'ın kurtuluşuna yardım eden ülkelerden biriydi" dedi.

Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Dendias, "Türk yetkililer neredeyse her gün Yunanistan'a yönelik çirkin açıklamalar yapıyor. Sanki Türk adalarıymış gibi Yunan adalarını gösteren haritalar yayınlanıyor. Türkiye, bu adaların 'Yunan işgali altında' olduğunu belirtirken, gece aniden gelip adaları işgal edebilecekleri tehdidinde bulunuyor" diye konuştu.

'ALDATMACAYA KAPILMAYACAĞIZ'

Nikos Dendias, Türkiye'nin, Yunanistan'ı "casus belli" ile tehdit ettiğini ileri sürerek,  "Türkiye her gün ulusal egemenliğimizi ihlal ediyor. Yalnızca bu yıl, hava sahamızı 6.100'den fazla, karasularımızı 1000 kere ihlal ederek, Yunan toprakları üzerinde 157'nin üzerinde uçuş gerçekleşti. Gezegendeki başka hiçbir ülkede benzer sayıda ihlalle karşılaştığınızı sanmıyorum" dedi.
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