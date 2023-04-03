Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan göç bakanı Türkiye yolcusu /03 Nisan 2023 08:37

Yunanistan göç bakanı Türkiye yolcusu

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Salı günü Türkiye'ye gideceğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile depremden etkilenen Hatay ve çevresini ziyaret edeceğini açıkladı.

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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Pazar günü yaptığı açıklamada Salı günü Türkiye'ye ziyaret edeceğini ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile depremden ağır bir şekilde etkilenen Hatay ve çevresini ziyaret edeceğini açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da, Salı günü Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile buluşacağını duyurmuştu.

Gözlemciler, iki NATO üyesi ülkenin 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından aradaki gerginliğin azaltılması konusunda çalıştığını belirtiyor. Bu süreçte, Yunanistan'ın depremler sonrasında Türkiye'ye sağladığı yardımların da etkisi olduğu ifade ediliyor. Yunan gazetesi Kathimerini'de  Pazar günü yayımlanan haberde, "Ankara’nın tavrı değişti" ifadesine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Yunanistan'da meydana gelen, ülke tarihinin en ağır tren kazasının ardından, karşılıklı dayanışma ruhu ile iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını dile getirmişti.

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine hazırlanırken Yunanistan'da genel seçim 21 Mayıs’ta yapılacak. Bu süreçte müttefik ülkeler, NATO üyesi iki ülkeye başta deniz sınırları ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları olmak üzere pek çok konuda uzun yıllardır yaşanan gerilimi düşürme çağrısı yapıyor.
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