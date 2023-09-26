Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’ı felaket bekliyor: Sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı /26 Eylül 2023 23:14

Yunanistan’ı felaket bekliyor: Sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı

Yunanistan'da kötü hava koşulları nedeniyle birçok bölgede vatandaşlardan, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

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Sözcü'de yer alan habere göre sivil koruma biriminden Ahaia, Ithaki, Zakinthos, Kefalonya, Fthiotida, Viotia, Magnisia, Kardiça ve Eğriboz’un kuzeyinde bulunanların cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajda, ilerleyen saatlerde olumsuz hava koşullarının hakim olacağı, mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği belirtildi.

YOLLAR KAPANDI

Kalavrita’da ise dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Trikala ve Yanya’da da heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.

Uzmanların “Elias” ismini verdiği, bu hafta Yunanistan’ı etkisi altına alması beklenen kötü hava akımı nedeniyle ülke genelinde şiddetli yağış ve sıklıkla yıldırım düşmesi bekleniyor.

Eylül başındaki yoğun yağış nedeniyle 750 bin dönümün üzerinde alanın sular altında kaldığı sel felaketini yaşayan Tesalya bölgesi de yoğun yağış beklenen bölgeler arasında yer alıyor.
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