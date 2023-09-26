Bakü: Ermenistan topraklarına yönelik askeri planımız yok

Ermeni mevkidaşı Armen Grigoryan ile, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda görüşmek üzere geldiği Brüksel'de bulunan Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan'ın, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenlik alanına yönelik hiçbir askeri hedefi yoktur. Böyle bir şey kesinlikle gündemimizde değil. Ermenistan'a önerimiz bir ulaşım ve nakliye hattı açmak ve bunu da barışçıl yoldan yapmak" ifadelerini kullandı.





Nahçıvan aracılığıyla Azerbaycan ve Türkiye arasında doğrudan bağlantı kurulmasına dair mesajlar Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi çevrelerinde endişe yaratmış, yönetimle bağlantılı bir Telegram kanalında, "Azerbaycan ile Türkiye'nin yeni hedefi Syunik (Ermenistan'ın güneyinde bir bölge). Bunu açıkça ilan ettiler. Savaş için aktif olarak hazırlıklara başlandı" mesajı paylaşılmıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev, ülkesinin Ermenistan'ın güneyinden Nahçıvan'a bir koridor açmak için askeri önlemler alma gibi bir niyetinin olmadığını dile getirdi. Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Hacıyev, Bakü'nün amacının sadece Nahçıvan'a bir yol açılması olduğunu ve bunun hem Azerbaycan, hem Ermenistan, hem de tüm bölge ülkeleri açısından faydalı olacağını belirtti.Azerbaycan'ın geçen hafta, uluslararası hukuka göre kendi toprağı olan Dağlık Karabağ'daki Ermenilere ait askeri hedeflere yönelik operasyonunun ardından, Ermenistan'da, Bakü'nün Nahçıvan'a zor kullanarak bir koridor açma girişiminde bulunabileceği endişesi gündeme gelmişti.Pazartesi günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde ikili görüşme gerçekleştiren ve Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kapsamlı normalleşme için yeni fırsat pencereleri açıldığını belirterek "Ermenistan’ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz” demişti.Brüksel'de yapılan Hacıyev-Grigoryan görüşmesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de, İspanya'nın Granada kentinde yapılacak olan AB Konseyi toplantısı marjında bir araya gelme olasılığı da ele alındı. Görüşme sonrasında AB'den yapılan açıklamada da, "Granada'daki olası bir buluşma, iki lider tarafından karşılıklı toprak bütünlüğü ve egemenliğe yönelik taahhütlerin kamuoyu önünde yinelenmesi için kullanılması gerektiğine inanıyoruz" denildi.