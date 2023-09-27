Atatürk Olimpiyat Stadı zeminini boyadılar! Torreira yemyeşil oldu…

Yaşananlar sonrası Galatasaray Kulübü de twitter hesabından bir paylaşım yaparak saha zeminine dikkat çekti. Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, ”On a small note, we’re not wearing green jerseys today (Küçük bir not olarak, bugün yeşil forma giymiyoruz)” ifadelerini kullandı.













Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor-Galatasaray maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı… Mücadelenin ilk yarısı oynanırken ekrana gelen bir görüntü sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira yaşanan bir ikili mücadele sonrası uzun süre yerde kaldı.Daha sonra ayağa kalkan ve tedavi için kenara gelen Torreira’nın saçlarının ve formasının yemyeşil olduğu görülünce kafalar karıştı. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği o görüntüde Galatasaray’ın beyaz formasının ve Torreira’nın sarı saçlarının yeşile boyanması büyük şaşkınlığa neden oldu.Sosyal medyada Türkiye gündemine oturan o görüntü sonrası ortaya skandal bir iddia atıldı. 2 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynanan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın daha sonraki bakımlarının düzgün yapılmadığı, ihmal edildiği ve zeminin inanılmaz kötü bir hale geldiği ileri sürüldü.Yayıncı kuruluş muhabiri, konuyla ilgili olarak bilgi verdi ve “Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yanan çimler, makyajlama çalışması nedeniyle gıda boyasıyla yeşile boyandı” ifadelerini kullandı.İstanbulspor Galatasaray maçı öncesi de stadyumun zemininin iyi gözükmesi için yeşile boyanmış olabileceğine dair yapılan paylaşımlar tartışmalara neden oldu. Maç öncesi çekilen bir görüntüde saha zeminin oldukça soluk olduğu görünüyor ancak maçın oynandığı dakikalarda sahanın yeşil rengi belirgin şekilde fark ediyor.Aynı şekilde İcardi’nin de gol sevinci yaparken avuçlarının içinin yeşil renge boyandığı dikkatlerden kaçmadı. Saha zemininin ıslandığında bulaşan bir yeşil boyayla kaplandığı ifade ediliyor.