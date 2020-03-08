Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, kabul alan sığınmacılara ödenen aylık yardımı kesme kararı aldı /08 Mart 2020 13:59

Yunanistan, kabul alan sığınmacılara ödenen aylık yardımı kesme kararı aldı

Yunanistan'da göçmenlerden sorumlu bakan Notis Mitarakis, Yunanistan'da ağırlanan ve iltica başvuruları kabul edilen mültecilere yapılan mali yardımın kesileceğini açıkladı.

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Türkiye'nin sınır kapılarını açarak sınırına yığdığı göçmenler nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan, ülkede ağırlanan ve iltica başvuruları kabul edilen mültecilere yapılan mali yardımı kesme kararı aldı.

Kararı Yunanistan'ın göçmenlerden sorumlu bakanı Notis Mitarakis açıkladı. BBC'nin haberine göre, Mitarakis, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce sığınmacıyı yıldırmak amacıyla oylanan bu düzenleme ile kararın Mart ayı içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Mitarakis, "Mültecilere yapılan her türlü mali yardımlar kesilecek. Mülteciler kendi hayatlarını kazanmaları için bundan böyle kendilerine bir iş bulmalıdır" dedi.

Mülteci statüsünde bulunan sığınmacıların kendilerine verilen banka kartlarıyla ATM'lerden her ay 90 euro para çekme hakkı bulunuyordu.

Ayrıca aile fertleri sayısına göre, 162 ile 630 euro kira teşviği, bir kereye mahsus 440 ile 1.490 euro arası kaparo parası ödeniyordu.

Yunanistan'ın mültecilere yaptığı bu mali yardımlar, BM ve AB fonları tarafından karşılandığı için, Bakan Mitarakis'in mültecilere yapılan mali yardımların kesileceği açıklamasının AB ve BM'nin mülteciler mevzuatı ile ne denli örtüştüğüne henüz bir açıklık getirilmedi. 
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