Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan koronaya karşı verem aşısı seferberliği başlatıyor /28 Mayıs 2020 09:59

Yunanistan koronaya karşı verem aşısı seferberliği başlatıyor

Yunanistan'da, ülke halkını Kovid-19 hastalığına karşı korumak amacıyla önümüzdeki haftadan itibaren genel verem aşısı yapılacak.

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Neakriti portalının haberine göre, Yunanistan Ulusal İlaç Ajansı tarafından onay alan aşılama kararı, başta başkent Atina, Selanik ve Patras olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde uygulanacak.

Haberde, Almanya, Avustralya ve Hollanda'nın da benzer uygulamaya başvurduğu belirtildi.

Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı 1920'li yıllarda geliştirdiği ve bu nedenle Bacillus Calmette-Guérin (BCG) adını alan verem aşısının etkinliği, 3 yıl boyunca yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları tarafından ispatlandı. BCG aşısı yapılan insanlarda solunum yolu enfeksiyonunun gelişme ihtimalinin 5 kat daha az olduğu ortaya çıkarıldı. Uzmanların görüşüne göre, bu tedbir risk grubundan insanları Kovid-19'a karşı koruyacak.

Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi’nden Prof. Evangelos Giamarellos, "Özel bir aşı olmadığında, verem aşısı gibi genel koruma sağlayan aşılarla kolektif bağışıklık geliştirilebilir" dedi.

Giamarellos, aşı öncesinde vatandaşlara koronavirüs antikor testinin yapılacağını kaydetti.

Günümüzde bazı ülkelerde tüm çocuklara doğduklarından hemen sonra BCG aşısı yapılıyor. Aşının etkisi hayat boyunca devam ediyor.

Koronavirüs salgını bağlamında, yaygın olarak BCG aşısının yapıldığı ülkelerde vaka ve ölüm sayısının çok daha az olduğu yönünde tahminler yürütülmüştü.
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