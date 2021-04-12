Yunanistan ve Türkiye'nin Libya'da bilek güreşi

Libya’da 15 Mart’ta Başbakanlık görevine getirilen Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’yı ziyaret edecek. Dibeybe’ye Ankara ziyaretinde 14 bakanın bulunduğu bir heyet eşlik edecek.







Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Dibeybe’ye 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin yer alacağı üst düzey bir heyet eşlik edecek.





TÜRKİYE-LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMALAR DEVAM EDECEK Mİ?





Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe geçen hafta Libya’nın başkenti Trablus’u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.





Görüşmede Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019’ da imzalanan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmasının iptal edilmesini istemişti. Başbakan Dibeybe’nin ise Türkiye ile daha önce imzalanan anlaşmaların devam edeceğini Yunan tarafına ilettiği bildirilmişti.





Ortak basın toplantısında konuşan Abdülhamid Dibeybe, “Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan’ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz” ifadelerine yer vermişti.





Türkiye Libya ile 2019 yılının kasım ayında imzaladığı güvenlik mutabakatı çerçevesinde ülkenin güvenliğine destek ve Libya ordusunun eğitiminde görev almak üzere ülkeye asker göndermişti.





Türkiye ile Trablus Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin 2019 yılı Kasım ayında imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma, Atina ile Trablus arasında gerilime yol açmıştı.





Yunanistan, o dönemde Ulusal Mutabakat Hükumeti’nin Atina’daki büyükelçisi olarak görev yapan ve şu anki yönetimde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı (Cumhurbaşkanı) görevini üstlenen Muhammed El Menfi’yi sınır dışı etti. Ayrıca anlaşma ile Yunanistan’ın haklarının ihlal edildiğini iddia eden Atina yönetimi, anlaşmayı Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’e taşımıştı.