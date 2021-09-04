Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da aşı yaptırmayan 7 bine yakın sağlık çalışanı geçici olarak işten çıkartıldı /04 Eylül 2021 20:16

Yunanistan'da aşı yaptırmayan 7 bine yakın sağlık çalışanı geçici olarak işten çıkartıldı

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği Yunanistan'dan virüs aşısı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının geçici olarak işte çıkartıldığı belirtildi.

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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanı ve 500 ambulans görevlisinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yunanistan'da Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Meclis'te yaptığı konuşmada, Koronavirüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını belirtti.

Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini kaydeden Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi.

Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı.
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