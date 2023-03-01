Yunanistan'da bile var Türkiye'de yok: 36 kişinin ölümü bakan istifası getirdi

Yunanistan'da en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin ise yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.







"İSTİFA BİR GÖREV"

AP'nin aktardığı habere göre Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir "görev" olduğunu söyledi.





TÜRKİYE'DE 45 BİN CANA 'SIFIR İSTİFA'

Yunan Bakanın istifasından sonra; Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından Türkiye'de kimsenin sorumluluk almaması yeniden gündeme geldi.





Binlerce kişinin hayatına mâl olan, binlerce kişiyi evsiz bırakan depremler sonrası hükümet kanadından hiçbir istifa gelmemişti.





NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da Larisa kentinin kuzeyinde bugün yolcu treniyle yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 36 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.





İSTASYON ŞEFİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.





3 GÜNLÜK YAS

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde meydanagelen tren kazası nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.





Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı.





PROTESTOLAR DÜZENLENECEK

Bu akşam Atina ve Selanik'te kazayla ilgili protestolar düzenlenecek. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "kaza değil, cinayet" ifadeleri kullanıldı.





Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu.