Yunanistan'daki sel felaketinde 10 kişi öldü, 4 kişi kayıp

Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan'da salı günü başlayan ve komşu ülkeler Türkiye ve Bulgaristan'ı da etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.



Ülkenin iç kesimlerinde meydana gelen şiddetli sellerde can kaybı 10'a yükseldi, dört kişinin de kayıp olduğu bildirildi.



Sel yüzünden yolların yıkıldığı ya da heyelan nedeniyle kapanması sonucu bazı köyler araçla ulaşılamaz hale geldi.



Yetkililer sel basan köylerdeki yüzlerce kişiyi helikopterler ve botlarla kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Yüzlerce kişinin mahsur kaldığı Karditsa'da ekiplerin bazıları sedyelere alınan çocuk ve yaşlılar helikopterlerle kurtarmayı sürdürüyor.



Her ne kadar bugün itibariyle şiddetli yağış hızını kesse de, Pineios nehrinin taşması sonucu oluşan sel suları ülkenin en büyük kentlerinden 150 bin nüfuslu Larissa yakınlarında yükselmeye devam ediyor. Sel tehlikesinin devam ettiği bölgede tahliyelerin sürdüğü bildirildi.



Mahallesi sular altında kalan Larissa sakinleri su seviyesinin "dakika dakika" yükseldiğini belirtti ve durumu "trajik" olarak niteledi.



Başbakan sel bölgesinde



Ekonominin yıllık durumu konuşmasını sel felaketleri nedeniyle erteleyen başbakan Kiryakos Miçotakis bölgeyi ziyaret etti.



Avrupa Birliği'nden mali yardım isteyen Miçotakis "Önümüzdeki birkaç günde ilk önceliğimiz vatandaşlarımızın tehlikede olabileceği bölgelerden tahliye edilmesidir." dedi.



İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias'ın verdiği bilgiye göre sel basan köylerden bugüne kadar 150'si acil tıbbi bakıma muhtaç toplam bin 800 kişi helikopter ve botlarla tahliye edildi. Bakan, kurtarma çalışmalarında 20 helikopter ve bin görevlinin yer aldığını aktardı.



Dalgıçlar da devrede



Bazı bölgelerde sel sularının iki metreyi aşması sebebiyle bazı evlerin çatılarına kadar sulara gömüldüğü ve baz binaların tamamen çöktüğü bildirildi. Suların derinleştiği alanlara özel dalgıçlar gönderildi.



İtfaiye de binlerce kişinin tahliyesinin yanı sıra, evden su boşaltmak ya da devrilen ağaçları kaldırmak için 6 binin üzerinde yardım çağrısı aldıkları bilgisini verdi.



Yunanistan, yaz ayları boyunca geniş ormanlık ve tarım arazilerini yok eden, evleri yakan ve 20'den fazla kişinin ölümüne neden olan orman yangınlarıyla mücadele ediyordu.



Sel felaketi, Türkiye ve Bulgaristan da dahil şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.