Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışından getirilen telefonların sayısında patlama: 1 yılda 6 kattan fazla arttı /08 Ekim 2023 16:21

Yurt dışından getirilen telefonların sayısında patlama: 1 yılda 6 kattan fazla arttı

İktidarın ekonomi politikalarının ürünü olan dövizdeki yükseliş ve kayıt harçlarındaki fahiş zamlar, yurttaşları yurt dışından telefon almaya itti. Yurt dışından getirilen telefon sayısı 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 666 arttı.

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Geçen yıl 11 milyon 630 bin 668'i imalat, 10 milyon 127 bin 34'ü ithalat, 844 bin 877'si yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıt altına alındı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, 2021'de 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kaydedilirken, 2022'de bu sayı yüzde 15,26 azalışla 10 milyon 127 bin 34 oldu.

Söz konusu dönemde imalatçı başvurusuyla kayıt altına alınan IMEI numarası sayısı ise yüzde 0,82 azalarak 11 milyon 726 bin 750'den, 11 milyon 630 bin 668'e geriledi.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı aynı dönemde yüzde 666,31 artarak 110 bin 253'den 844 bin 877'ye ulaştı.

Böylece geçen yıl imalat, ithalat ile yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu MCKS'de kayıt altına alındı.

İHBAR BAŞVURUSU ARTTI

BTK bünyesinde yer alan Bilgi ve İhbar Merkezi'ni (BİM) arayan vatandaşların kayıp ve çalıntı cihazlarla ilgili iletişime kapattırma taleplerinde de artış görüldü. BİM aracılığı ile 2022'de toplam 749 bin 381 çağrı alındı. Çağrı sayıları, 2021 yılına göre yüzde 46,88 arttı.
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