Samanyolu Haber /Gündem / İşte Avrupa’da kiraların en çok arttığı şehirler /08 Ekim 2023 17:20

İşte Avrupa’da kiraların en çok arttığı şehirler

Avrupa genelinde konut krizi derinleşirken bölgede rekor kira artışları yaşanıyor. Deloitte tarafından yapılan araştırmada ise Avrupa'nın en pahalı kiralık konutlarının Dublin'de olduğu kaydedildi. İşte sırasıyla kiralık konut açısından Avrupa'nın en pahalı kentleri...

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Avrupa Birliği genelinde artan inşaat maliyetleri, yeni evlerin inşa edilme oranının düşmesine, kira fiyatlarının artmasına ve ev satın almayı düşünen potansiyel alıcı sayısında azalmaya neden oluyor. Pek çok potansiyel alıcının konut sahibi olamaması ise kira piyasasında ekstra baskı oluşturuyor.

Avrupa’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre 2023 yılında kiralık konutların en pahalı olduğu şehir İrlanda’nın başkenti Dublin oldu. Kiralık konut bakımından en pahalı kent olan Dublin’de aylık kiralar metrekare başına 32,8 Euro’ya ulaştı.

Londra merkezli uluslararası Deloitte şirketi tarafından ağustos ayında yayınlanan yıllık bir araştırmaya göre, Dublin’i 28,5 Euro ile Paris ve 28 Euro ile Oslo takip etti.



12 ŞEHİRDE 20 EURO’YU AŞTI

Dublin, Paris ve Oslo’yla birlikte toplam 12 Avrupa kentinde aylık kiralar metrekare başına 20 Euro’yu aştı.

Bu şehirler sırasıyla 26,6 Euro ile Londra, 25,8 Euro ile Amsterdam, 25,7 Euro ile Barselona, 22,5 Euro ile Trondheim, 22,4 Euro ile Galway City, 21,5 Euro ile Madrid, 21,3 Euro ile Kopenhag, 20,7 Euro ile Bergen ve 20,2 Euro ile Cork City oldu.


BULGARİSTAN EN UCUZ  ŞEHİR OLDU

Bulgaristan ise Avrupa’daki yüksek fiyatlara karşın daha düşük kiralık ev fiyatları ile dikkat çekiyor.

En düşük ortalama kiralık ev fiyatlarına sahip olan Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde ortalama aylık kiralar metrekare başına 3,1 Euro olurken, Sofya’da 4,6 Euro ve Varna’da yaklaşık 4,7 Euro oldu.

Kiraların en düşük olduğu diğer şehirler ise 5,5 Euro ile Patra, 6,6 Euro ile Selanik, 6,9 Euro ile Kranj ve Torino ve 7,1 Euro ile Györ olarak açıklandı.


FİYATLARIN EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKE SLOVENYA OLDU
Avrupa’nın en pahalı kentinin Dublin olmasına karşın kira artış oranlarına bakıldığında fiyatların en çok arttığı ülke Slovenya oldu.

Slovenya’nın Maribor kentinde kiralar yıllık bazda yüzde 66,5 artarken bu oran Kranj’da yüzde 40,8 ve Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da yüzde 37,7 oldu.

Diğer bir yandan Polonya’daki artışlar da dikkat çekti. Araştırmaya göre Lodz’da kiralar yüzde 32,4 artarken onu yüzde 30,6 artışla Varşova ve yüzde 27,8 artışla Gdansk izledi.
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