Samanyolu Haber /Spor / İstanbul'u yenen Beşiktaş moral buldu /08 Ekim 2023 19:00

İstanbul'u yenen Beşiktaş moral buldu

Hafta arasında Lugano'ya yenilen ve teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş, İstanbulspor'u Aboubakar ve Ghezzal'ın golleriyle 2-0 yendi.

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Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanarak ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.


Hafta arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 2-0’dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Şenol Güneş’in ayrılığı sonrası çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı. Burak Yılmaz’ın yönetiminde sahaya çıkan siyah-beyazlılar maça Aboubakar’ın 6. dakikada attığı golle başladı.

Beşiktaş’ın 61. dakikada penaltısı, 78. dakikada ise golü iptal edildi.

Siyah-beyazlılar 87’de Cenk Tosun ile penaltı kazandı. Tribünler topun başına Cenk geçmesine rağmen Ghezzal tezahüratı yaptı ve topun başına Cezayirli oyuncu geçti. Ghezzal 90. dakikada top ve kaleciyi farklı köşelere gönderip siyah-beyazlıları rahatlattı: 2-0.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş 16 puanla 4. sıraya yükseldi. Galibiyetsiz İstanbulspor da 2 puanla 19. sırada kaldı.

Milli aranın ardından Beşiktaş, 21 Ekim’de Galatasaray ile deplasmanda derbi maçına çıkacak. İstanbulspor da 22 Ekim’de Ankaragücü’nü ağırlayacak.
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