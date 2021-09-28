Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Tayyip Erdoğan’ın barınma sorununa karşı protesto hakkını kullanan üniversite öğrencilerini “Bunlar öğrenci bile değil” diyerek hedef göstermesinin ardından polis, İstanbul ve İzmir’de üniversitelilerin çadırlarını sökerek gözaltına aldı.





Yurtsuzlar hareketinin nöbetinde İstanbul’da 50, İzmir’de 30 civarında üniversiteli gözaltına alındı.





Devlet yurtlarında yer bulunamaması, özel yurt ve ev kiralarının fahiş oranlarda artmasını protesto eden üniversitelilerin ‘barınamıyoruz’ eylemleri yurdun bir çok yerinde sürerken polisin hukuksuz müdahalesi tepki çekti. Hukuki gözaltı gerekçesi sunulmayan müdahalelerde İzmirli gençlerin sağlık kontrolü için götürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde darp edildiği görüldü. Gözaltı aracında da benzer sahneler yaşandı.