Türk Lirası'nın dolar ve avro karşısında rekor düzeyde değer yitirmesi geçtiğimiz hafta, yurdun birçok yerinde yurttaşların protestosuna yol açmıştı. Sokağa çıkan yurttaşlar protesto düzenleyerek “hükümet istifa” ve "AKP istifa" sloganı atmıştı. New York Times, protestoları gündemine taşıyarak yurttaşların görüşlerine yer verdi.









NY Times'ın "Paramızın değeri yok: Türkiye'deki lira krizinde hayal kırıklığı artıyor" başlığını kullandığı analizinde, ekmek büfelerindeki, benzin istasyonlarındaki görüntülerin yanı sıra kredileri temerrüde düşen çiftçilere ve doğaçlama ortaya çıkan sokak gösterilerine dikkat çekildi.





Analizde, "Lira baş döndürücü değer kaybını sürdürürken Türkiye'deki ekonomik sıkıntı belirtileri çok açık. Türkiye'nin dört bir yanında protestolar patlak verdi. Muhalefet partileri, geçen hafta liradaki sert düşüşün ardından hükümet değişikliği talep etmek için bir dizi gösteri çağrısında bulundu. Son haftada yaşanan çalkantılar, Türk yurttaşlar için aylarca kötüleşen ekonomik koşulları takip ediyor. Türk Lirası, bu yıl değerinin yüzde 45'inden fazlasını ve geçen hafta yaklaşık yüzde 20'sini kaybederek salı günü düşüş eğilimini sürdürdü" ifadelerine yer verdi.





EKONOMİSTLER ERDOĞAN'IN KARARINA BAĞLADI

"Ekonomistler döviz krizini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikasına doğrudan müdahalesine ve faiz oranlarını düşürme kararlılığına bağladı" denilen analizde şunlar kaydedildi:





"TL'deki son çöküş, Erdoğan'ın geçen hafta ekonomik büyümeyi teşvik etmenin bir yolu olarak oranları düşük tutma kararlılığını özetleyen konuşmasının ardından geldi. Erdoğan, Türkmenistan'a yaptığı ziyaretten dönerken uçağında gazetecilere yaptığı yorumlarda, oranların tekrar artırılmasına karşı olduğunu yineledi."





"Sadece izinli gösterilere müsaade edilen ve ana televizyon kanalları ile gazetelerin hükümet çizgisini takip ettiği bir ülke için alışılmadık kamuoyu muhalefet gümbürdemeleri var" ifadelerini kullanan NY Times, "Geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'un çeşitli semtlerinde hükümetin ekonomiyi yönetmesini protesto eden 70 kişi, bir gün önce lirada rekor bir düşüşün ardından gözaltına alındığına" dikkat çekti.





ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI YİNELEDİLER

Analizde, "Muhalefet partileri, hükümetin istifa etmesi ve Erdoğan'ın veya Meclis'in erken seçime gitmesi çağrılarını yinelediler. Yine de,Erdoğan'ı normal demokratik prosedürleri askıya alacak bir olağanüstü hal ilan etmeye sevk edebilecek huzursuzlukları tetikleme konusunda temkinli durumdalar" yorumu yapıldı.





NY Times, 80 yaşındaki bankadan emekli olan bir yurttaşın şu görüşüne yer verdi:





"Satın alma gücümüz düştü - paramızın artık bir değeri yok."





İstanbul'da bir giyim mağazasının 29 yaşındaki sahibi bir yurttaş ise demecinde, "Sabahtan beri hiçbir şey satmadım" dedi. Yurttaş, "Bu hafta buraya uğrayan olmadı ve yüzde 100 dolar yüzünden" ifadelerini kullandı.





İstanbul'da 21 yaşındaki bir öğrenci ise, özellikle "elektrik faturaları ve yağ, şeker, un gibi temel ihtiyaç maddeleri" konusunda endişeli olduğunu söyledi. Öğrenci, "Mezun olduğumda, kasvetli bir gelecek beni bekliyor" dedi.