Erdoğan kesenin ağzına açtı: Seçim hazırlığı mı, rahatsızlıkları bastırma mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, kesenin ağzını açtı. Ekonomik kriz karşısına iktidarın karşılıksız para bastığı iddiaları sürerken Erdoğan asgari ücrete görülmemiş zam yapacaklarını açıkladı. Ayrıca sağlık çalışanları için de 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam yapacaklarını belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları toplumdan yükselen tepkileri dindirmek ve bir erken seçimin işaretleri olarak yorumlandı.





Tüm büyük ekonomilerin faizleri altta tutarken enflasyonda yükselişle karşı karşıya olduğunu iddia eden Erdoğan, “Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip, malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yüksek faiz, düşük kur üzerine kurulu sömürü düzenine bir daha bu ülke dönmeyecek. İşimize aşımıza bir daha kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.





Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:





‘HİÇBİR ZAMAN FAİZCİ OLMADIM’







Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Biz her zamandaki gibi ‘çok beklersiniz’ diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara ‘hadi oradan’ diyoruz. Dün terör örgütlerine, darbecilere, para baronlarına hangi mücadeleyi verdiysek, bugün faiz lobisine de aynı mücadeleyi veriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye pek çok gelişmekte olan ülkenin yerinde saymasına yol açan yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti. Dünyanın her yerinde çeşitlenen ekonomi politikalarına güzelleme dizip de ülkemizi IMF reçetelerine mahkum etmek isteyenlerin riyakarlıkları paçalarından akıyor. Ey Bay Kemal siz otel odalarında IMF ile kulis atan değil misiniz?





‘KUR DEDİĞİN BUGÜN ARTAR YARIN DÜŞER’





Faizleri artırarak paradan para kazananları sevindirmek yerine faizi düşürüp yatırımı teşvik ediyoruz. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Biz ülkemizi sıcak paranın cenneti yapmak yerine kalıcı yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Kur ve fiyat artışını dikkatle takip ediyoruz. Düşük faizle bu kısır döngüden kurtardığımız para tümüyle yatırıma, istihdama, üretime akacaktır. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Kur dediğin bugün artar yarın düşer. Artık faiz oranlarını dayatmalara göre değil ülkemizin ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. Kurdaki yükselişin makul sınırları aşması ekonomi politikamızın sonucu değildir. Sadece enflasyona bakarak Türk ekonomisini okumak haksızlık olur. Biz çok daha köklü değişimi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin ekonomik çıkarları yerine faiz lobilerinin çıkarlarını savunarak milli olunmaz, yerli olunmaz, demokrat olunmaz, liberal olunmaz, vicdanlı ve ahlaklı hiç olunmaz. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir.





MERKEZ’İN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALESİ





Grup toplantısının ardından gazetecilere Merkez Bankası’nın döviz müdahalesine ilişkin açkılama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkez Bankası’nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar” dedi.





ASGARİ ÜCRET KONUSU





8 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücretle ilgili de konuşan Erdoğan, ”Asgari ücüreti en kısa sürece açıklayacağız. Çok büyük bir artış olacak. Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız. (3600 ek gösterge) ‘Ama’ ile fakat’ ile konuşmaya gerek yok. O da olacak.” şeklinde açıklama yaptı.





SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZAM





Sağlıkçılar için yapılacak zamla ilgili bilgi veren Erdoğan, ”Uzman ve pratisyen hekimlere 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor.” dedi. Sağlık Bakanı Koca da ”Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız.” dedi.