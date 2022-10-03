Yüzde 100 zam yapılacağı ifade edildi

Yurt dışına çıkış harcına yeni bir zammın yolda olabileceği iddia edildi.





Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 200 zamlanarak 150 liraya yükseltilen yurt dışı çıkış harcının, yüzde 100'lük yeni zamla 300 TL'ye çıkartılmasının gündemde olduğu iddia edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı. AKP'nin üzerinde çalıştığı, ekonomiye dair torba yasa teklifinin de bazı ayrıntıları belli oldu. TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı. AKP'nin üzerinde çalıştığı, ekonomiye dair torba yasa teklifinin de bazı ayrıntıları belli oldu.

Çalışmaları henüz tamamlanmayan teklif, Erdoğan’ın onayının ardından Meclise sunulacak.Teklifte dikkat çeken maddelerden birisi de yurt dışına çıkış harçları oldu. Mart ayında yüzde 200 zamlanarak 150 liraya yükseltilen yurt dışı çıkış harcı, yeni torba teklifle birlikte yüzde 100 daha zamlanarak 300 liraya çıkıyor.Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan ve yurt dışına çıkmak isteyen herkesin ödemesi gereken bir tutar.