Samanyolu Haber /Gündem / "Yüzde 7’lik baraj, barajı indirmek değil, küçük ortağın boyuna göre ayarlamaktır" /17 Mart 2022 17:56

"Yüzde 7’lik baraj, barajı indirmek değil, küçük ortağın boyuna göre ayarlamaktır"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni seçim sisteminde barajın düşürülmesini sert sözlerle eleştirdi. Özer'in 'küçük ortak' vurgusu ise dikkat çekti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik teklifine ilişkin “Yüzde 7’lik baraj, barajı indirmek değil, barajı küçük ortağın boyuna göre ayarlamaktır. MHP’nin atlayabileceği kadar bir baraj olsun ama seçmenler yeni kurulan partilere barajı aşamaz diye yönelmesin diyedir bu baraj. Baraj, MHP’nin AKP’ye küçük ortak kapris barajıdır. Bu baraj, siyaset mühendisliğidir, psikolojik ayarlamadır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’da CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya; CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu katıldı. Gündemi değerlendiren Özel, şunları söyledi:

Özel, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik teklifine ilişkin “Yüzde 7’lik baraj, barajı indirmek değil, barajı küçük ortağın boyuna göre ayarlamaktır. MHP’nin atlayabileceği kadar bir baraj olsun ama seçmenler yeni kurulan partilere barajı aşamaz diye yönelmesin diyedir bu baraj. Baraj, MHP’nin AKP’ye küçük ortak kapris barajıdır. Bu baraj, siyaset mühendisliğidir, psikolojik ayarlamadır" ifadelerini kullandı. 

“TANSU ÇİLLER’İN YENİDEN ORTAYA ÇIKMASI BOŞUNA DEĞİLDİR”
Türkiye’de en önemli sorun, şüphesiz mutfaktaki, pazardaki, cüzdandaki yangındır. Bugün iktidar partisi, ‘Geldiğimizde enflasyon çok yüksekti, biz düşürdük, enflasyonun kitabını yazdık’ diyordu. AK Parti iktidara geldiği Kasım 2002’de enflasyon yüzde 29’du, bugün 54,4. Hem de Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu TÜİK’in rakamlarıyla. Son 19 yılın zirvesindeyiz. Son üç haneli enflasyonda başbakan, Tansu Çiller’di. Bugünlerde Tansu Çiller’in yeniden ortaya çıkması, Cumhur İttifakı’na destek olacağını söylemesi boşuna değildir. Girdiği her koalisyonu felakete sürükleyen Devlet Bahçeli, Türkiye’yi hiperenflasyonla tanıştıran Çiller ve bugünkü enflasyonun müsebbibi Tayyip Erdoğan’ın yeni ittifaklarının adının enflasyon ittifakı olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Tansu Çiller’den, Bahçeli’den, Erdoğan’dan bu memlekete yoksulluk ve işsizlik dışında hiçbir şeyden pay düşmez.


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