Çavuşoğlu ile Kuleba buluştu: ‘Garantör ülke’ açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Kuleba, Türkiye’yi garantör olmasını istedikleri ülkeler arasında gördüklerini belirtirken, Çavuşoğlu, yakınlaşma olduğu görülen konularda bir anlaşma zemini olursa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelme olasılığının bulunduğunu belirtti.







Çavuşoğlu ve Kuleba, ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.







Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Bir hafta önce sayın Çavuşoğlu diğer ülke bakanlarının yapamadığını yaptı ve Rus-Ukrayna dışişleri bakalarını bir masada buluşturdu. Sonra sayın Çavuşoğlu Moskova’ya gitti ve buraya geldi. Biz Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Çavuşoğlu Moskova’da yaptığı görüşmelerin sonuçlarını burada paylaştı. Rusya’ın ülkemize yönelik saldırısına son vermek ve Rus birliklerinin geri çekilmesi amacıyla Ukrayna her platformda çalışmaya hazır. Bundan sonraki çabalarımızın Ukrayna ve Rusya başkanlarının görüşmesi konusunda yoğunlaşması için mutabakata vardık. Zira savaşın sona ermesi için Putin ve Zelenski’nin görüşmesi gerektiğini anlıyoruz. Bunun dışında biz ikili ilişkilerimizi de görüştük. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşa ne Ukrayna’nın ne de Türkiye’nin ihtiyacı var. Türkiye’yi garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz.” ifadelerini kullandı.







ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ MARİUPOL’DA ACİL BİR ATEŞKESİN SAĞLANMASI







Mevlüt Çavuşoğlu ise “8 Ekim’de stratejik planlama toplantımızı burada Lviv’de yapmıştık. Özellikle bu zor günlerde Lviv’e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna’ya olan desteğimizi burada göstermek istedik. Temennimiz, önce Mariupol’da acil bir insani ateşkesin sağlanması sonra da tüm Ukrayna’da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesi. Kuleba ve Lavrov’u bir kere daha Antalya’da bir araya getirmekten biz mutlu olacağız bu çabalarımız doğrultusunda.” dedi.





İngiltere, ABD ve Türkiye’nin garantör ülke olacağına ilişkin haberler, olası ateşkes ve Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, “Kolektif Güvenlik Anlaşması konusunda Ukrayna’nın bir teklifi oldu: P5+Türkiye ve Almanya. Dün Moskova’da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu’nun buna bir itirazının olmadığı, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm.” cevabını verdi.